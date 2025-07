"Тръмп към Путин: Ще бомбардирам Москва, нямам избор"

Доналд Тръмп твърди, че по време на частно събиране на средства миналата година е заплашил руския президент Владимир Путин, че ако нападне Украйна, в отговор Москва ще бъде бомбардирана. Това става ясно от аудиозапис, предоставен на „Си Ен Ен“, предаде агенция БГНЕС.

„На Путин казах: “Ако навлезете в Украйна, ще бомбардирам Москва до шушка. Казвам ви, че нямам избор", казва Тръмп по време на едно събиране на средства за 2024 г., според аудиозаписа. „И тогава (Путин) каза: “Не ти вярвам". Но той ми повярва на 10%."

Още новини от Украйна

По-късно Тръмп твърди, че е предал подобно предупреждение на китайския президент Си Дзинпин във връзка с потенциална инвазия в Тайван, като му е казал, че в отговор САЩ ще бомбардират Пекин.

„Той си помисли, че съм луд“, каза американският президент за Си, преди да отбележи, че „никога не сме имали проблем“.

Забележките, които републиканецът направи в подкрепа на кандидатурата си за втори мандат, бяха сред тези, заснети на серия аудиозаписи от събирания на средства през 2024 г. в Ню Йорк и Флорида, които по-късно бяха получени от Джош Доуси, Тайлър Паджър и Айзък Арнсдорф, които подробно описаха някои от разговорите в новата си книга „2024“. Аудиозаписите не са излъчвани преди това. От кампанията на Тръмп отказаха да коментират съдържанието на записите.

Аудиозаписът показва една по-разкрепостена страна на Тръмп, която той беше готов да покаже при закрити врати, за да привлече богати донори - когато говореше не само за понякога агресивната си външнополитическа стратегия, но и за депортирането на протестиращите студенти и за мнението си, че „хората, получаващи социални помощи“, винаги ще гласуват за демократите.

Американският лидер се позова на разговорите си с Путин и Си, докато твърдеше, че е щял да предотврати конфликтите в Украйна и Газа, ако той е бил президент вместо Джо Байдън - твърдение, което той продължава да повтаря, докато сега се бори да сложи край на двете войни.

На 8 юли Тръмп отново изрази разочарованието си от съпротивата на Путин срещу мирно споразумение, като се оплака, че руският лидер говори „много глупости“ по адрес на САЩ.

„Не съм доволен от Путин“, каза Тръмп по време на заседание на кабинета. „Много съм недоволен от тях.“

По време на едно от събиранията на средства той се похвали, че е оказвал натиск върху богатите си съюзници да дарят десетки милиони долари за кампанията му. На друга среща Тръмп представи усилията на администрацията си да депортира протестиращите студенти и разказа за разговорите си с чуждестранни лидери.

„Едно от нещата, които бих направил, е, че всеки студент, който протестира, бих го изгонил от страната“, каза Тръмп на второто събиране на средства при закрити врата, като се зарече да се справи с пропалестинските демонстрации в университетските кампуси. "Тези хора направиха голяма грешка. Изхвърлете ги от страната и мисля, че това ще спре".

След като един от дарителите изрази загриженост, че някои от протестиращите студенти в крайна сметка ще „управляват тази страна“, Тръмп притисна аудиторията да „бъде наистина щедра“, за да му помогне да бъде избран.

„Ако ме изберете, ще върнем това движение 25-30 години назад“, каза той.

Откакто встъпи в длъжност, Тръмп се опитва да изпълни това обещание, предизвиквайки поредица от текущи юридически спорове между Белия дом и съдебната власт относно обхвата на кампанията на администрацията за масови депортации - включително срещу студенти, които притежават визи, които администрацията се опитва да отмени.

На друго събиране на средства президентът притиска присъстващите да дадат повече за кампанията му, като твърди, че републиканците са в неизгодно положение, защото „хората, които получават социални помощи, винаги ще гласуват за демократите“.

„Профсъюзите дават големи пари, държавните служители дават големи пари и имат предимството на социалните помощи“, казв той. "Единственото нещо, което трябва да кажа на моите еврейски приятели: Трябва да ги накарате да започнат да гласуват за републиканците".

По време на това събитие Тръмп се похвали също, че е убедил един богат дарител, който е предложил дарение от 1 млн. долара в замяна на обяд с него, вместо това да увеличи сумата на 25 млн. долара.

„И той го направи, дари ми 25 милиона долара“, каза републиканецът. „Това е лудост.“ Тогавашният кандидат за президент твърди, че по подобен начин е успял да накара и други хора да дарят много повече от първоначално планираното. „Трябва да имаш смелостта да поискаш“, заяви той. „Трябва да ги накараш да се замислят“.

‼️"I told Putin: I’ll bomb the hell out of Moscow" — leaked audio from Trump’s closed-door meeting



CNN has released an audio recording from a private 2024 dinner between Donald Trump and his campaign donors. In it, Trump recalls conversations with Vladimir Putin and Xi Jinping —… pic.twitter.com/bO43BJSW8r