Ейре записа първа победа в Лигата на нациите след 3:0 над Шотландия

Ирландия постигна първата си победа в Лигата на нациите, след като разби с 3:0 в Дъблин отбора на Шотландия, който преди днешните мачове бе лидер в група 1 на Лига "В". Селекцията на Стивън Кени нямаше отбелязан гол в срещите с Армения и Украйна, които загуби с по 0:1, но днес взе мача. Това е изобщо първа победа за Ейре в Лигата на нациите. Тя бе постигната в 13-ия мач на отбора в турнира, предава sportal.bg.



Домакините взеха аванс от два гола още до почивката. Центриране на Маклийн от корнер в 20-ата минута, бе засечено с глава от Дъфи, който продължи полета на топката към далечната греда. Там Алън Брауни засече отблизо за 1:0. Осем минути след това Трой Парът удвои, след като с глава стреля покрай излезлия напред Гордън. Подаването зад гърба на отбраната бе на Обафеми. Двамата си размениха ролите в 51-вата минута, когато Парът асистира на Обафеми, който с мощен удар от 25 метра сложи на практика край на интригата в този двубой.

До края домакините пропуснаха да направят победата си дори по-изразителна. Грант Ханли някак успя да изчисти топката на самата голлиния след удар с глава на Хоган.



С този успех Ейре излезе на второ място, изпреварвайки днешния си съперник. Лидер е отборът на Украйна, който по-рано днес спечели и втория си мач в групата, след като надигра с 3:0 Армения.



🇮🇪 Michael Obafemi. 🤯🤯🤯



