Диво животно едва не предизвика катастрофа във Formula 1 (ВИДЕО)

Втората тренировка на пистата в Монреал за Голямата награда на Канада във Formula 1 едва не се превърна в кошмар за пилота на Ferrari - Карлос Сайнц, след като див мармот пробяга през пистата, научихме от bTV.

Животинката бе забелязана да пресича асфалта, докато болидите свистяха наоколо с бясна скорост, и сякаш по чудо не стана катастрофа.

Късметът обаче се усмихна на всички и сега е време организаторите просто да се погрижат по-добре за сигурността, за да не видим и в неделя нещо подобно.

We've missed our furry little friends in Montreal 🥰#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/hlakrl0cw0