Стратегическа седмица за войната! Специалният представител на Тръмп ще представи в Мюнхен мирния план за Украйна

Съюзниците на САЩ очакват на Мюнхенската конференция по сигурността в Германия следващата седмица (14-16 февруари) администрацията на президента Доналд Тръмп да представи дългоочаквания план за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Това съобщава "Блумбърг", като цитира свои източници.

Планът ще бъде представен от специалния представител на Тръмп за Украйна Кийт Келог. На 5 февруари Келог потвърди плановете си да присъства на срещата в Мюнхен.

"Ще се срещна със съюзниците на Америка, които са готови да работят с нас", написа Келог в X.

Pleased to announce my participation @MunSecConf 2025. As @POTUS's Special Envoy for Russia & Ukraine, I look forward to speaking about @realdonaldtrump's goal to end the bloody and costly war in Ukraine. I’ll meet with America’s allies who are ready to work with us. #MSC2025 pic.twitter.com/GLUhgI46H7