Ферари прави промени по болида за следващия старт

Шарл Льоклер направи много силно каране в Гран При на Нидерландия в неделя и се пребори от шесто за трето място, а след това пилотът потвърди, че за „Монца” този уикенд Ферари ще получи пакет подобрения за SF-24.

Другият пилот на Скудерията Карлос Сайнц също се представи силно – той стартира 10-и и завърши пети, като изпревари и двамата пилоти на Мерцедес Джордж Ръсел и Люис Хамилтън. А Льоклер уточни, че е излишно да се обсъжда колко е важно състезанието на „Монца” за Ферари.

Wheel-to-wheel we go! ⚔️



A superb pass as Carlos Sainz stormed through the field ⬆️#F1 #DutchGP pic.twitter.com/WOYH7eq779