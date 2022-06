Прикриха с тиксо нацистки символ върху тялото на руски MMA боец преди мач (ВИДЕО)

Руският MMA боец Иван Стрелников от веригата Hardcore MMA Season 1 попадна в заглавията на спортните издания по света с нацистката си татуировка и намерението на организаторите да я прикрият с тиксо преди битката му с Кенан Гулиев.

На корема си руснакът има надпис „Wolfsangel“, което в буквален превод е „Лъвски ангел“. Причината надписът да бъде свързван с Третия райх по време на Втората световна война е, че различни групи германски войници го използват върху своите униформи.

Под този надпис Стрелников има и друга любопитна татуировка, която гласи „Born to be white“, което пък означава „Роден, да бъде бял“.

Всичко това недвусмислено доказва расистката същност на боеца и оправдава цензурата, която му бе наложена в клетката. Друг е въпросът, че неоновото тиксо издържа едва няколко секунди на мястото си, тъй като Гулиев нанесе няколко удара именно върху в тази област и то се отлепи.

Изходът от битката бе след съдийско решение в полза на азербайджанеца.

They used duck tape to cover this guy's wolfsangel tattoo, now mostly associated with Azov Regiment. Didn't lasted for long #popMMA pic.twitter.com/Q63yTglpM3