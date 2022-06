Лайпциг охлади страстите около своя звезда, оценявана на €100 млн.

Кристофър Нкунку официално ще бъде играч на Ред Бул Лайпциг до 2026 г., след като от клуба се похвалиха, че са поднови контракта на френския национал.

През изминалите седмици се изписа много за неговото бъдеще, като редица медии го свързваха с Манчестър Юнайтед, Челси, Реал Мадрид, Ливърпул и дори с бившия му клуб - ПСЖ, но ето, че всички те ще трябва да почакат поне до зимата, ако планират наистина да го притежават в редиците си.

Нкунку бе оценен на €100 млн. от ръководството на „биковете“, но това сякаш вече не е сума, която стряска прекалено много клубове. Регулациите на ФИФА обаче са категорични, че след преподписването на нечий контракт той не може да бъде продаван чак до следващия трансферен прозорец.

Christo is staying! 😍



RB Leipzig and @c_nk97 have agreed on a two-year contract extension until 2026 🤝



🔴⚪ #WeAreLeipzig