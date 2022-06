Ето такъв гол не се вижда всеки ден! (ВИДЕО)

Вратарят Мортен Грамсо показа, че може да се справя в атака доста добре и дори засрами нападателите от своя отбор. В мач от 12 кръг на норвежката втора дивизия той вкара със задна ножица в петата минута на добавеното време, за да донесе на тима си Сотра равенството 2:2 срещу Юлерн.

26-годишният Грамсо през цялата си кариера е играл само за Сотра. В момента отборът заема девето място в норвежката втора дивизия с 12 точки от 11 изиграни мача. Юлерн е осми с 13 пункта.

👎 Your team are losing 2-1

⌛️ 95 minutes played

🧤 Your GK goes up front

⚽️ The ball flies up into the air...



🇳🇴🤯 Morten Grasmo...

🗣️ aye, aye, aye, aye!



The commentary adds another level 😆#Puskas contender?#MondayMotivation pic.twitter.com/juqQD9DQP9