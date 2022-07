30 души влизат в спор за приза „Футболист №1 на Африка“

Официално днес бе обявен списъкът с номинациите за „Футболист №1 на Африка“ през изминалата година. Сред тях личат най-вече имената на звезди от английската Висша лига, френската Лига 1, германската Първа Бундеслига.

Най-много са представителите на Сенегал - цели петима. Това е нормално с оглед факта, че страната се поздрави с Купата на африканските нации през зимата.

Ето и въпросните номинации:

🇩🇿✖️1

🇧🇫✖️3

🇨🇲✖️3

🇰🇲✖️1

🇨🇮✖️2

🇪🇬✖️4

🇬🇲✖️1

🇬🇳✖️1

🇲🇱✖️3

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️5

🇹🇳✖️1



30 players from 13 countries contending to sit on the throne of African football. 👑



Your preliminary nominations for the #CAFAwards2022 Player of the Year 📝 pic.twitter.com/FZGiM7ugxP