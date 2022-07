Скандалният Кирьос към съдията: Ти тъп ли си? (ВИДЕО)

Австралийският тенисист Ник Кирьос победи гръцкия №1 Стефанос Циципас с 3:1 сета, за да се класира на 1/8-финалите на „Уимбълдън“. Известният с бурния си нрав Ник обаче отново показа нагледно характера си, който много тенис специалисти не одобряват.

Кирьос имаше сериозни претенции към съдията на стола, а след и към супервайзъра на турнира, че Цципас трябва да бъде дисквалифициран. След като загуби втория сет гъркът показа разочарованието си, като изстреля една топка и тя профуча покрай главата на зрител, седнал на първите редове на Корт №1.

Австралиецът, който по-рано в мача отново имаше сблъсък със съдията Дамиен Дюмусоа заради погрешно отсъждане от един от лайнсмените, беше възмутен, че Циципас няма да бъде изхвърлен от турнира дисциплинарно.

"It's a default bro!" 😡 Nick Kyrgios was furious about the decisions made during his third-round tie with Stefanos Tsitsipas at #Wimbledon 😳 Read the report ⤵️ #BBCTennis

„Дисквалификация или не? Ако това съм аз, вие ме наказвате“, започна Кирьос.

„Той удари топката в тълпата по дяволите. Ти тъп ли си? Това е дисквалификация. Това е дисквалификация, брато! Като какво се класифицира тогава? Какво се скласифицира? Значи може да изстреляте топка в тълпата, да ударите някого и да не бъдете наказани Ти тъп ли си?“, бяха думите на Кирьос към съдията.

Тогава австралиецът поиска съдията да извика супервайзъра. Въпреки това, недоволен от решението, той поиска така да се каже супервайзъра на супервайзъра, преди отново да се обърне към съдията, за да изложи своя аргумент, позовавайки се на стореното на Новак Джокович на „US Open“.

„Не ме интересува – няма да играя, докато не го разрешим докрай. Не можеш да изстреляш топката в публиката и тя да удари някого и това не е дисквалификация? Какво се случи с Новак Джокович, когато удари топката в момичето – трудно ли беше? Беше ли ранена? Тя беше ранена! Боже мой. Тогава трябва да вземете повече супервайзъри. Няма да играя, докато не стигнем докрая. Не можеш да изстреляш топка в тълпата и да удариш някого, без да бъдеш дисквалифициран. Бих искал да говоря с надзорните органи. Благодаря

Циципас обаче получи само наказателна точка, а Кирьос спечели първия гейм от третия сет и след отново се приближи до съдията при размяната на полетата.

„Не мога да повярвам на това… знаете, че гадното, което турнирът ще получи след тази пресконференция, насочена към вас, е лудост. Не ме интересува брато. Хората искат да ме видят… не теб. Добре, така че не ми казвай какво да правя. Говоря за него, който удря топката в тълпата и не получава никакво наказание“, каза още Кирьос.

"It's a frustrating sport that's for sure!" 💬



This is what Nick Kyrgios had to say after his remarkable match with Stefanos Tsitsipas 👇



🖥📱💻 Watch live on @BBCiPlayer and follow live updates: https://t.co/XJs1r7WrJN #BBCTennis #Wimbledon pic.twitter.com/QcSCD7EwjF