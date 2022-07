Вижте шокиращи снимки на двойната фрактура на челюстта на боксьор

Шокиращи снимки показващи две очевидни фрактури на челюстта на боксьора Джай Опетая бяха публикувани в социалните мрежи. Австралиецът се би 9 рунда с тежката контузия и спечели титлата в категория полутежка на IBF,, след като надви с единодушно съдийско решение Маирис Бриедис.

Докторите в съблекалнята след двубоя са открили две фрактури в долната челюст на Опетая от двете страни на устата. Първата получена след удар във втория рунд, а другата – в шестия.

27-годишният австралиец се пребори с огромната болка, за да спечели титлата в бой, който местният промоутър Дийн Лонерган определи като „най-бруталният бой в австралийската боксова история“.

Всичко, което шампионът можеше да направи, когато след мача му зададоха въпрос, бе да крещи към публиката без да успее да артикулира думи, което напомни много на сцената от филма „Роки“, когато Силвестър Сталоун крещеше името на любимата си Ейдриън.

Опетая, който дори не можеше да затвори устата си в последния рунд отиде директно в болница за операция.

“Adriannnn!” @jaiopetaia1’s post world title fight interview with me, with his jaw badly broken in two places #BriedisOpetaia pic.twitter.com/QZOOGyah12