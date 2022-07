Ман Юнайтед се примирил, че Роналдо си тръгва

Отборът на Манчестър Юнайтед се е примирил, че ще загуби Кристиано Роналдо това лято. Както е известно, 37-годишният португалец трябваше още в понеделник да започне предсезонна подготовка с тима, но той дори не се е завърнал в Манчестър, като за това Роналдо изтъкна „семейни причини“.

Нападателят вече даде да се разбере, че иска да напусне „червените дяволи“ след неуспешното си завръщане на „Олд Трафорд“ преди десет месеца. Юнайтед първоначално бяха оптимистично настроени, че голямата им звезда ще остане с тях и за следващия сезон. Но сега в Юнайтед вече осъзнават, че не могат да го задържат против волята му и искат да избегнат евентуална дълга и проточваща се битка, твърди „Sun“.

Новият мениджър на „червените дяволи“ Ерик тен Хаг призна, че иска легендарният номер 7 на Юнайтед да остане в клуба. Въпреки това, след разговори с ръководството на тима, нидерландецът също вече приема, че ще трябва да планира бъдещето на състава без него.

Съобщава се, че Кристиано е останал „разстроен“ и тези 25% намаление на заплатите на всички играчи, след като Манчестър Юнайтед не успя да се класира за следващия сезон в Шампионската лига. Петкратният носител на „Златната топка“ получава по 480 000 паунда на седмица, но сга възнаграждението му ще падне до 360 000 паунда заради участието на тима в Лига Европа.

Manchester United still have no idea when Cristiano Ronaldo will return to training as club prepare to fly to Thailand for pre-season tour on Fridayhttps://t.co/P37a40RTCw