Атлетико Мадрид подписа със скрит талант от португалския елит

Атлетико Мадрид официално представи най-новия си играч в лицето на Самуел Лино. Смята се, че клубът е платил €6,5 млн. на Жил Висенте за услугите му.

Лино обаче се оказва един от скритите таланти от португалския елит, тъй като през миналата кампания той изигра 37 мача, вкара 13 гола и даде 5 асистенции, като през цялото време оперираше по цялата широчина на атаката.

Диего Симеоне по всяка вероятност е попаднал на един страхотен талант, чиято цена не е прекомерно надута от медиите, както прекалено често се случва през последните години.

