Снимка на удар на Чисора в главата на Кобрата се превърна в хит в мрежата

Кадър от снощната загуба на Кубрат Пулев от Дерек Чисора в Лондон за интернационалната титла на WBA се превърна в истински хит в социалните мрежи. Българинът загуби по точки втората среща помежду им, след като записа победа над британеца през 2016 година.

На снимката Чисора е успял да намери лицето на Пулев с точен директен удар, а моментът вече е хит в социалните мрежи.

Припомняме, че Кобрата получи доста удари от Чисора, които отвориха аркади и на двете му очи в различни моменти от двубоя.



Пулев загуби от Чисора с 1:2 съдийски гласа – 116:112, 112:116, 114:116, в зала "О2 Арена" в Лондон. Това е трето поражение за Пулев на професионалния ринг.



Scorecards are in! Judges score it 116-112 Pulev; 116-112 Chisora and 116-114 Chisora. DEL BOY HAS DONE IT!! #ChisoraPulev2 pic.twitter.com/Y9jL8IxSTm