Чисора ще помага на своя приятел Джошуа в битката с Усик

Дерек Чисора ще помага на своя приятел Антъни Джошуа в битката с Олександър Усик на 20 август. Това стана ясно след като Дел Бой победи Кубрат Пулев с разделено съдийско решение в събота вечерта в Лондон. 38-годишният Чисора сложи край на серия от 3 поредни загуби с успеха срещу Кобрата.

„Победих в реванша и сега е ред на Антъни Джошуа. Ще бъда в неговия ъгъл за реванша му срещу Усик“, написа Чисора в Туитър.

Чисора загуби от Усик през 2020 г. и сега иска да помогне на Джошуа в битката с украинеца. Тя ще бъде в Джеда, Саудитска Арабия. Във видеото публикувано от Чисора, в което си говори с Джошуа, той обсъжда и силата на Пулев.

„Признавам те, защото този човек е силен. Не пада. Много е силен. Удрях го, но той не падаше. Не знам с какво точно го е удрял Ей Джей, но Пулев не пада. Брат, аз идвам с теб в Саудитска Арабия. Не се притеснявай. Летя за Монако, а после за Саудитска Арабия ще се видим там“.

Джошуа, който се вижда на телефона на Чисора отвърна „Щях да те помоля да дойдеш. Наистина имам нужда от това. Когато си готов“, казва Джошуа.

Чисора допълни в Туитър, че му трябват 48 часа почивка след боя. „Ще си почина два дни, след което отивам при малкия ми брат да му помогна. Искаме да спечели реванша с Усик, така че след като си почина отивам при него“.

I’ve won my rematch and now it’s @anthonyjoshua’s turn next. I’ll be there to support in Saudi #UsykJoshua2 pic.twitter.com/EEn8rRCbiN