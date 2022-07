Чисора триумфира в реванша с „Кобрата“

Кубрат Пулев загуби реванша си с Дерек Чисора в Лондон след разделено съдийско решение след пълните 12 рунда.

Българинът получи няколко аркади от двете страни на лицето след мощните крошета над главата на британеца, а още в първия рунд Чисора обработи ребрата на софиянеца.

„Кобрата“ демонстрира все пак сърце, като остана на крака в няколко много трудни ситуации, за да доведе мача до край.

Съдиите отсъдиха 116:112, 112:116 и 114:116. Това е реванш на Дерек Чисора за онази загуба в Германия преди 6 години.

