Невероятна и трудно обяснима ситуация шокира всички на мач (ВИДЕО)

Невероятна и трудно обяснима ситуация шокира всички на мач от канадската Висша лига между Валур и Халифакс Уондърърс. Двата тима играеха при 0:0 в началото на срещата им от 14-ия кръг на шампионата и в 17-ата минута домакините направиха хубава атака. Алесандро Риджи преодоля вратаря на съперника и топката бавно отиваше към мрежата. В този момент съотборникът на Риджи - Уилям Акио със сетни сили изчисти от голлинията.

WHAT DID WE JUST WITNESS!? 👀



One of the most bizarre sequences in soccer history, as this player celebrates a "goal" too early and kicks the ball into the sky BEFORE it fully crosses the line 💀#FIFA22 | #FUT | #soccer pic.twitter.com/JdTrfaE0ss