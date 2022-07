САЩ са на финал след убедителен успех над Полша

САЩ триумфираха над Полша с убедителното 0:3 в полуфиналите от Лигата на нациите, като така си осигуриха спор за трофея в неделя.

„Дружина Полска“ изпусна контрола върху мача в средата на първия гейм и оттам нещата тръгнаха в посока на „янките“, които затвориха отделните части с 22:25, 23:25 и 13:25.

Разгромът в третия гейм започна още от първата точка и продължи до самия край на срещата, за да видим една от най-убедителните победи на американците в турнира дотук.

От 22:00 часа тази вечер САЩ ще спорят с Франция за титлата, след като „петлите“ победиха също с 0:3 Италия.

"In the third set, our serving was outstanding. At one point, it was six aces, zero errors. That'll get it done."

