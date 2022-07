Франция не остави шанс на Италия и вече гледа към титлата

Франция триумфира над Италия с 0:3 гейма във втория полуфинал от Лигата на нациите, демонстрирайки пълната си доминация над съперника в хода на целия мач.

Отделните части приключиха при 22:25, 20:25 и 15:25, за да не остане никакво съмнение кой е по-добрият отбор към днешна дата.

На финала тази вечер „петлите“ ще спорят за трофея със САЩ, докато в малкия финал „адзурите“ ще мерят сили с Полша.

