Полша отново грабна бронза от Лигата на нациите

Италия и Полша завършиха 0:3 в малкия финал от тазгодишното издание в Лигата на нациите, като така поляците отново спечелиха бронзовите медали.

Отделните геймове завършиха 16:25, 23:25 и 20:25, за да видим една напълно заслужена победа за „Дружина Полска“ в един от силните международни волейболни турнири.

Това е регрес с едно място за Полша, след като миналата година спечелиха среброто.

