Новият нападател на Байерн пристигна в Мюнхен

Френският младежки национал Матис Тел пристигна в Мюнхен, за да финализира трансфера си в Байерн. Баварците постигнаха договорка с Рен за привличането на 17-годишния талант след близо едномесечни преговори.

Германският шампион ще плати 28.5 млн. евро с бонусите за нападателя. Тел ще премине медицински прегледи, след което ще парафира с мюнхенския гранд за 5 години.

Байерн възнамерява да даде на нападателя №9, който беше притежание на Роберт Левандовски през последните осем години.

Матис Тел ще е петото ново попъкнение на баварците това лято след Садио Мане, Матайс де Лихт, Нусаир Мазрауи и Райън Гравенберх.

Mathys Tel is on the way to undergo his Bayern medical [📸 @BILD] pic.twitter.com/Ipt6vWjjyX