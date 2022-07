Франция триумфира в Лигата на нациите в мач с небивали обрати

Франция и САЩ изиграха може би най-удивителният мач през целия сезон в Лигата на нациите, завършвайки 3:2 в самия финал на турнира.

„Петлите“ едва не отвяха съперника си набързо в рамките на три гейма, тъй като затвориха първите две части с 25:16 и 25:19, но веднага след това „янките“ се завърнаха с 15:25 и 21:25, за да изпратят срещата в тайбрек.

Там обаче Тонюти и компания вложиха всичко от себе си, за да вдигнат трофея след 15:10.

Франция така спечели първата си шампионска титла след бронзовите медали от преди година, докато САЩ остават с два загубени финала.

The 2022 Men's #VNL Medalists:



🥇 France 🇫🇷

🥈 USA 🇺🇸

🥉 Poland 🇵🇱



