Робот счупи пръста на дете в Москва по време турнир по шах (ВИДЕО)

7-годишно момче бе нападнато от робот с изкуствен интелект (AI) по време на демонстративен турнир в руската столица Москва, научихме от Fox News.

Видео от инцидента бе публикувано в социалните мрежи и от него се вижда, че машината затиска пръста на младия шахматист, докато се опитва да премести една от фигурите по дъската. Неколцина възрастни се притичват на помощ и успяват да измъкнат ръката на момчето, но фрактурата вече е била налице.

„Роботът бе нает от нас, като преди това бе използван на много места за продължителен период от време със специалисти. Очевидно операторите са му се предоверили. Момчето направи ход и трябваше да дадем време на робота, за да отговори, докато детето прибърза и машината го сграбчи. Ние обаче не го контролирахме по никакъв начин“, каза президентът на Московската федерация по шах - Сергей Лазарев, пред местни медии, цитиран от американската телевизия.

Изглежда интеграцията на AI в реалния свят все още е доста по-далеч от представите на голяма част от обществото.

All acquisition that advanced AI will destroy humanity is false. Not the powerful AI or breaching laws of robotics will destroy humanity, but engineers with both left hands :/



On video - a chess robot breaks a kid's finger at Moscow Chess Open today. pic.twitter.com/bIGIbHztar