За пръв път в историята английската Висша лига ще се ръководи от жена

Английската Висша лига официално излъчи своя нов президент в лицето на Алисън Бритън, след като клубовете я избраха единодушно след гласуване.

Тя ще встъпи в длъжност за новия сезон, за да може да навлезе изцяло в работата, която е свършил временният президент - Питър МакКормък.

Бизнесдамата има богат управленски опит в компании от ранга на Whitbread PLC и Costa Coffee, но ще се откаже от ръководните си позиции, за да не създава конфликт на интереси при евентуални спонсорски договори.

The Premier League is pleased to confirm Alison Brittain as its new Chair after clubs today voted unanimously in favour of her appointment. She will take over from Interim Chair Peter McCormick in early 2023.



More: https://t.co/AwcPCRzban pic.twitter.com/9ypcHvRg3V