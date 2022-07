Ювентус официално разтрогна договора си с резерва, прибираща €222 хил. на седмица

Пътищата на Ювентус и Аарън Рамзи официално вече се разминават, след като двете страни се разбраха за разтрогване на договора по взаимно съгласие.

Уелският плеймейкър се превърна в едно от малкото разочарования, пристигнали със свободен трансфер в клуба през последните години.

Рамзи прибираше по €222 хил. на седмица, а в замяна взе участие само в 69 мача за „бианконерите“, разписвайки се 6 пъти и давайки едва 6 асистенции в рамките на цели 3 сезона.

Той прекара пролетния полусезон на миналия шампионат под наем в Рейнджърс, но там се отчете най-вече с пропуска от дузпа във финала на Лига Европа срещу Айнтрахт Франкфурт.

OFFICIAL | Aaron Ramsey's contract with Juventus has been mutually terminated.



