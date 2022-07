Трансферна цел на ПСЖ официално подписа с Уест Хям Юнайтед

Едно от откритията на италианския футбол през изминалия сезон - Джанлука Скамака, официално бе представен като футболист на Уест Хям Юнайтед, въпреки слуховете, че ще премине в ПСЖ.

23-годишният таран струва на „чуковете“ €36 млн., като също така има заложени и допълнителни €6 млн. под формата на бонуси, а „неровердите“ ще си гарантират 10% от трансферната сума за бъдеща продажба на играча в трети клуб.

Скамака вкара 16 гола през изминалата кампания в Серия А веднага си спечели повиквателна за националния отбор на Италия.

