Отритнатият Рамзи бързо си намери отбор (ВИДЕО)

Аарън Рамзи официално вече е играч на Ница, след като само преди седмица се съгласи да разтрогне договора си с Ювентус.

Уелският плеймейкър преживя огромна критика при престоя си в Италия, след като пристигна от Арсенал със заявка за славна кариера в екипа на „старата госпожа“.

31-годишният централен полузащитник страда от контузии в хода на цялата си кариера, но многократно е доказвал, че е футболист със специални качества на терена.

„Орлите“ изглежда се надяват, че ще видят по-доброто лице на Рамзи, а от това би имал полза целия футбол в Лига 1.

