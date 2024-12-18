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Ювентус прегази Каляри с 4:0 и е на четвъртфинал за Купата

Ювентус прегази Каляри с 4:0 и е на четвъртфинал за Купата

18 Декември, 2024 04:08 151 0

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Бианконерите" продължават без загуба в Италия

Ювентус прегази Каляри с 4:0 и е на четвъртфинал за Купата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ювентус разби Каляри с 4:0 у дома на "Алианц Стейдъм" в осминафинален мач на Купата на Италия, предаде Топспорт.

Попаденията отбелязаха Душан Влахович, Теун Коомпайнерс, Франсиско Консейсао и Нико Гонсалес. "Старата госпожа" ще срещне Емполи на четвъртфинал.

Старата госпожа" ще се изправи срещу Емполи на четвъртфиналната фаза от турнира.

Дузпа в самия край спаси Ювентус от грандиозен резил

"Бианконерите" продължават без загуба в Италия


Италия
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