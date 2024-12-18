Ювентус прегази Каляри с 4:0 и е на четвъртфинал за Купата

Ювентус разби Каляри с 4:0 у дома на "Алианц Стейдъм" в осминафинален мач на Купата на Италия, предаде Топспорт. Попаденията отбелязаха Д ...