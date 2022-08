MMA боец счупи собствената си ръка при опит да откаже противник (ВИДЕО)

54-тото издание на MMA Series ни предложи един от редките случаи, в които боец чупи собствената си ръка, докато опитва да приложи хватка за отказване на съперник.

Игор Константинов загуби двубоя си с Васили Рундеко по най-нелепия възможен начин. Той приложи „Buggy Choke“ на съперника, но лошото позициониране на лявата му ръка се оказа проблем и вместо да накара Рундеко да се предаде, той трябваше сам да се откаже с технически нокаут, научихме от Globo.com.

Бойните изкуства неслучайно се наричат „изкуства“, защото в тях се изисква много повече от уменията на уличен боец. Професионалните атлети влагат години от живота си, за да усъвършенстват дадена техника, защото в крайна сметка малките детайли могат да струват много скъпо.

Igor Konstantinov breaks his own arm trying some kind of buggy choke and Vasily Rudenko gets the TKO win #MMASeries54 pic.twitter.com/yjEo4FywLE