Щутгарт спря отрано кандидат-шампиона РБ Лайпциг

Щутгарт и Ред Бул Лайпциг завършиха 1:1 на старта на сезона в Първа Бундеслига, като така отрано кандидат-шампионите срещнаха проблеми.

Кристофър Нкунку продължи оттам, откъдето спря през миналия шампионат, а именно с гол в 8' на мача.

Науиру Ахамада обаче изравни за домакините в средата на първата част.

„Биковете“ вложиха огромни усилия, за да стигнат до победата, като дори изстреляха цели 27 удара по посока вратата на Флориан Мюлер, но стражът на Щутгарт направи внушителните 8 спасявания.

Любопитното е, че „белите“ не се бяха окопали в защита, а дори владееха повече топката и опитваха с по-бавно темпо да стигат до другата врата. Там обаче вратата се оказа прекалено широка за нападателите, които успяха да я уцелят само 2 пъти.

