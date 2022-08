Падна 45-годишен рекорд в Лига 1

Френската Лига 1 официално може да се похвали с първия си паднал рекорд за новия сезон, а именно този за общия брой голове в първия кръг.

Статистическата компания Opta съобщи, че 34-те попадения през изминалия уикенд са най-доброто постижение от сезон 1977/78 насам. Тогава са вкарани внушителните 42 гола.

Ето и резултатите от кръга, които подобриха постижението от изминалите 45 години:

34 - With 34 goals scored, the 1st matchday of this 2022-23 campaign is the most prolific start in Ligue 1 since 1977-78. Treats. #OMSDR pic.twitter.com/pJO2kVNILZ