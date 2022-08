Артета най-накрая разкара Торейра

Микел Артета стори всичко по силите си през изминалите две години, за да разкара Лукас Торейра от Арсенал. Ето, че усилията му дадоха резултат и той официално вече е футболист на Галатасарай.

Нисичкият дефанзивен халф струваше скромните €4 млн. на турския гранд, след като „артилеристите“ платиха за него почти €30 млн. на Сампдория през 2018 г.

Торейра подписа 4-годишен договор с „асланите“, за да се опита най-накрая да намери своето място под слънцето.

Thank you and best of luck, Lucas ❤️