Фюри хвърли ръкавицата към Чисора (ВИДЕО)

Тайсън Фюри почти със сигурност няма да спази намерението си за пенсия, след като днес в социалните мрежи пусна видеообръщение към Дерек Чисора, хвърляйки му ръкавицата за трети мач помежду им.

Първият им мач бе през далечната вече 2011 г., когато „Циганския крал“ триумфира с единодушно съдийско решение, а реваншът през 2014 г. завърши с нокаут срещу Чисора.

„Войната“ изглежда е получил приток на енергия след успеха си срещу Кубрат Пулев, макар Тони Белю да го прикани публично да помисли за мачове, с които да се ориентира към прекратяване на кариерата. Тогава той заяви, че не иска да го вижда срещу Дионтей Уайлдър от опасения, че ще пострада, но едва ли ще мисли другояче за двубой с човека, който нокаутира „Бронзовия бомбардировач“.

‼️ Tyson Fury confirms he is attempting to come out of retirement for a trilogy fight with Derek Chisora next…



