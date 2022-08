Пуснаха допълнителни билети за мача с ЦСКА

Истинска еуфория цари в лагера на ирландския Сейнт Патрикс преди реванша с ЦСКА в Лига на конференциите. Поради огромния интерес към мача в Дъблин, домакините отпечатаха допълнителни 500 билета, които вече са в продажба.

Първоначално пуснатите пропуски бяха продадени за няколко дни.

Очаква се на стадион „Тала” в ирландската столица да присъстват около 7000 души.

🚨 Due to the huge demand for Thursday’s @europacnfleague game, we’re delighted to announce that @tallaghtstadium’s South Stand (behind goal) will be open for supporters



🎫 Extra tickets available online ➡️ https://t.co/cikipeFnTB



We’ve sold over 5,000 so far & counting! 🔴⚪️ pic.twitter.com/bCGgj6YlpE