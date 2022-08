Де Минор отказа Димитров след два часа на корта в Монреал

Алекс Де Минор триумфира с 2:0 сета над Григор Димитров на „Мастърс“ турнира в Монреал, спечелвайки отделните части със 7:6(4), 7:5.

Двамата играеха точка за точка през първия сет, което го вкара в тайбрек, а там нещата започнаха повече от обещаващо за хасковлията. Той поведе с 1:4, но след това загуби две поредни свои подавания, за да отстъпи накрая със 7:4 точки.

Първият пробив в мача след това отиде в актива на Димитров още в първия гейм на втората част, когато триумфира при втория си брейкпойнт. Жалкото обаче бе, че Де Минор върна жеста веднага. Последваха няколко много тежки гейма, в които везните ту се накланяха в едната посока, ту в другата, но в крайна сметка мачът приключи при подаване на Григор.

Алекс Де Минор така си спечели мач на 1/8-финалите срещу Ник Кирьос, който шокира Данийл Медведев още във втория кръг.

Incoming ➡️ Aussie showdown 🇦🇺@alexdeminaur eliminates Dimitrov in straights to set up a third round battle with Nick Kyrgios 🤩#NBO22 pic.twitter.com/67Zog3sEEo