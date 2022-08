Официално Лионел Меси остана извън номинациите за „Златната топка“

Лионел Меси официално не попадна в списъка 30 номинации за тазгодишната „Златна топка“ на изданието France Football.

7-кратният носител на трофея изигра най-лошият си сезон в цялата кариера дотук, след като облече екипа на ПСЖ, макар статистиката да показва, че е реализирал 11 попадения и е дал 15 асистенции.

Съотборникът му Неймар също е извън номинациите, като бразилецът отдавна вече не е онзи играч, който вълнуваше целия футболен свят с изявите си.

Six Reds have been nominated for the 2022 Ballon d'Or 🙌 Good luck, @TrentAA , @_fabinhotavares , @LuisFDiaz19 , @Darwinn99 , @MoSalah and @VirgilvDijk 👊 #ballondor

Там обаче съвсем закономерно е Карим Бензема, който, по наше мнение, е основният фаворит за трофея след феноменалния минал сезон с екипа на Реал Мадрид.

Ето и всички номинации:

С най-много номинации са отборите на Манчестър Сити, Реал Мадрид и Ливърпул - по 6.

6️⃣ City stars have been nominated for this year's Ballon d'Or! 🤩



Ederson also makes the Yashin Trophy shortlist! 🙌



