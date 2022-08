Фалстарт за Севиля в началото на новия сезон в Примера Дивизион

Осасуна триумфира с 2:1 над Севиля в първия мач за новия сезон в испанската Примера Дивизион.

Чими Авила и Аймар Орос от дузпа реализираха попаденията за домакините, докато Рафа Мир изравни след първия гол в началото на мача.

Отборът на Юлен Лопетеги демонстрира притеснителна нерешително в предни позиции, а и продажбата на Жул Кунде определено си личеше в дефанзивния вал.

Избраниците на Хагоба Арасате обаче си свършиха работата повече от отлично, защото с едва 34% владеене на топката стигнаха до цели 12 голови положения, от които реализираха достатъчно, за да започнат сезона с домакински успех.

