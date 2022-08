Гари Невил се произнесе тежко срещу евентуалните купувачи на Манчестър Юнайтед

Гари Невил яростно нападна новината, че семейство Глейзър обмисля продажбата на част от дяловете си в Манчестър Юнайтед на американския инвестиционен фонд Аполо.

В Туитър рано в петък, героят на "Олд Трафорд" написа:

"Ако са верни съобщенията, че семейство Глейзър са готови да продадат част преди пълната продажба, е напълно неприемливо това да е на американски инвестиционен фонд. Аполо бяха споменати, но те трябва да знаят, че няма да бъдат добре дошли в Манчестър.“

„Моделът на собственост в Англия трябва да се промени и американските пари са по-голяма опасност за това, отколкото всички други международни пари. Имаме нужда от регулатор възможно най-скоро!' , завърши ядосаният Невил

If the reports are true that the Glazer Family are ready to part sell ahead of a full sale it’s totally unacceptable that this is to a US investment fund. Apollo have been mentioned but they need to know they will not be welcomed in Manchester 👋