Роналдо няма да ходи Олимпик Марсилия

Нападателят на Манчестър Юнайтед – Кристиано Роналдо, продължава да държи всички в клуба в неведение. Известно е, че португалецът има желание да играе в Шампионската лига, но с „червените дяволи“ това няма как да стане, тъй като те ще участват в Лига Европа.

Кристиано беше отрязан от редица европейски грандове, сред които Байерн Мюнхен, Челси, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, Милан, Интер, Борусия Дортмунд, Пари Сен Жермен и дори Барселона.

В последните дни се заговори, че френският Олимпик Марсилия преговаря с Ронладо за нгов трансфер на „Велодром“. Италианският журналист Фабрицио Романо обаче твърди, че това не е вярно.

„Олимпик Марсилия в момента не води преговори с Кристиано Роналдо. Пабло Лонгория (б.р. – президентът на Марсилия) е разочарован от слуховете, тъй като OM се опитват да изградят напълно различен проект“, написа Романо в Twitter.

Настоящият договор на Роналдо изтича през следващото лято. Трансферният прозорец пък затваря на 1 септември и португалецът ще трябва да побърза, ако иска да изпълни желанието си и да играе в клуб от ШЛ, но опциите пред него са вече твърде оскъдни.

