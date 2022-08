Намериха мъртъв млад спортист в дома на боксова легенда

Смъртта на Джарет Джонсън разтърси американския футбол. Младият спортист беше открит мъртъв в aпартамент в Лас Вегас, който е собственост на един от малкото спортисти милиардери в света - боксовата легенда Флойд Мейуедър.

Все още няма официално потвърждение за причината за смъртта на 24-годишния здравеняк, но зад Океана твърдят, че става въпрос за самоубийство. Джарет е бил роднина на гаджето на Мейуедър - Джейми Лин.

Новинарският портал TMZ Sports съобщи, че приятел на Джонсън е открил безжизненото му тяло и позвънил на телефон 911. Ппи пристигането на полицията и медицинския екип спортистът вече бил издъхнал. Предварителният доклад показва, че причината е обесване, предава gong.bg.

Джонсън беше едва 24-годишен, състезател на футболния отбор на университета "Lindenwood" в Сейнт Чарлз, Мисури. Той беше защитник и беше определен за Спортист на годината в югоизточния регион на щата. През 2019 г. става свидетел на убийството на брат си Джъстис.

"Нашите мисли и молитви са със семейството на Джарет Джонсън в този труден момент. Веднъж лъв, винаги лъв!", гласи съобщението от университета му в социалните мрежи.

Боксовата звезда Флойд Мейуедър и Джарет Джонсън често тренираха заедно във фитнеса на легендата - "Mayweather Gym" в Лас Вегас.



