Павел Недвед пълни шепи с три жени в нощен клуб (ВИДЕО)

Спортният директор на Ювентус - Павел Недвед, се превърна в истински хит в социалните мрежи днес, след като видео с негово участие бе публикувано, а на него се вижда как се весели в компанията на три разголени жени.

Носителят на „Златната топка“ ще отбележи своя 50-годишен юбилей само след няколко дни, но изглежда купонът е започнал отрано, защото кадрите са меко казано вълнуващи.

Недвед танцува с разкрепостените момичета, докато държи уверено една от тях през гърдите.

Бившият футболист сложи край на 25-годишната си връзка с Ивана Недев през 2019 г. След това за кратко се виждаше с Луси Ановчинова, но от края на миналата година не е известно дали дели постеля с друга жена.

Nedved retired 13 years ago but still has his hands on trophies.pic.twitter.com/OZhdyISi1V