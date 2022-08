Челси допусна обрат срещу един от любимите си съперници

Саутхамптън триумфира с 2:1 над Челси след обрат още в рамките на първата част, слагайки край на статута си на любим съперник за „лондончани“.

Рахим Стърлинг се разписа в 23', възползвайки се от доминацията на своя тим до средата на първата част.

Ромео Лавия и Адам Армстронг обаче реализираха пълен обрат преди паузата, за да подчертаят отново слабостите на „сините от Стамфорд Бридж“ в отбрана.

През второто полувреме „светците“ продължиха да играят страхотно на контраатака и дори можем да заявим, че само добрите изяви на Едуар Менди лишиха тима от трети гол, който да сложи край на спора.

Трите точи все пак останаха на „Сейнт Мерис“, а това се превърна във втора загуба за Челси от началото на сезона.

