Тимо Вернер с хеттрик в мач с 8 попадения за Купата на Германия

Тимо Вернер вкара цели три гола във вратата на Теутония Отензен за успеха с 0:8 в турнира за Купата на Германия.

Националът на страната добави и асистенция към страхотната си игра в срещата и всичко това за по-малко от 57 минути, прекарани на терена.

Сред останалите голмайстори бяха Андре Силва (2), Емил Форсберг и Кристофър Нкунку.

Full time and into the next round! Good luck for the rest of the season, @Teutonia05 🤝



