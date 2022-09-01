Спортът по ТВ на 1 септември (четвъртък)

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 12 Евроспорт 1
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, втори кръг Евроспорт 2
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, втори кръг Евроспорт 1
19.45 ПСВ "Айндховен" - "Волендам" МАХ Спорт 4
20.00 "Лудогорец" - "Левски" Диема спорт
21.45 "Аталанта" - "Торино" МАХ Спорт 4
21.45 "Болоня" - "Салернитана" Ринг
22.00 "Лестър" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
03.30 "Атлетико" (Гоянензе) - "Сао Пауло" МАХ Спорт 4
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08:06 01.09.2022