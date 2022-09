Серина Уилямс каза „сбогом“ на тениса

Най-успешната тенисистка на всички времена - Серина Уилям, се сбогува с феновете си на Откритото първенство на САЩ, след като отстъпи със 7:5, 6:7(4), 6:1 в третия кръг от австралийката Айла Томлянович.

40-годишната суперзвезда на спорта оставя зад гърба си 23 титли от „Големия шлем“ на сингъл, 6 от които именно от US Open. В партньорство със сестра си Винъс Уилямс двете триумфират с 14 титли на най-голямата сцена.

Дебютът ѝ при професионалистите датира от 1997 г., след което бързо се превръща в сензация и само след 5 години вече оглавява ранглистата на WTA.

Words cannot describe what #Serena has meant to us all. pic.twitter.com/a4YvBgNhOL