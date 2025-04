Шокиращи кадри на сблъсъци в Париж преди ПСЖ - Астън Вила

Шокиращи кадри се появиха в социалните мрежи на сблъсъци на фенове на Астън Вила с тези на ПСЖ във френската столица преди днешния първи 1/4-финален двубой в Шампионската лига. Двете агитки влизат в ръкопашни схватки, а впоследствие в употреба влизат и подръчни материали като столове от съответния бар в шокиращи сцени на насилие. Медиите твърдят, че все още не е ясно дали сблъсъците са случайни или провокирани целенасочено от една от двете страни.

PSG and Aston Villa fans clashing in Paris ahead of tomorrows game. 😨 pic.twitter.com/pkw56M32JG