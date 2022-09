Евертън празнува нулево равенство срещу ялов Ливърпул

„Дербито на Мърсисайд“ между Евертън и Ливърпул на „Гудисън Парк“ завърши 0:0, като това даде повод за радост у „карамелите“ за изненада на неутралните привърженици.

Юрген Клоп можеше да разчита отново на Дарвин Нунеш, чието наказание изтече, но уругваецът не показа същия ентусиазъм, както в началото на сезона.

FT. The 241st Merseyside derby ends in stalemate. Great effort by the Blues but we couldn't find a winner. Onwards, Evertonians. 👊



🔵 0-0 🔴 #EVELIV pic.twitter.com/bfe9DH6Dox