Бившата на Скоти Пипън с горещата връзка със сина на Майкъл Джордан

Нова двойка Джордан – Пипън завладява света, но този път не на баскетболното игрище, а в любовта.

В последните дни Америка живее с новата клюка за горещата връзка между сина на Майкъл Джордан и бившата съпруга на Скоти Пипън. Сайтът TMZ разпространи снимки от среща на 31-годишния Маркъс и Ларса.

Michael Jordan's son, Marcus Jordan, is seen on what appears to be a double date with Scottie Pippen's ex-wife, Larsa Pippen, down in Miami. https://t.co/SYVjlzLZIF