Брюж шокира беззъбия Леверкузен

Отборът на Брюж постигна една от славните си победи в европейските клубни турнири, побеждавайки с 1:0 Байер Леверкузен още в началото на груповата фаза на Шампионската лига.

Абакар Сила вкара единственото попадение в срещата малко преди почивката между полувремето, а гол на Патрик Шик по-късно бе отменен заради засада.

THIS IS IT! 🏆



WE ARE BRUGES! 🔵⚫ #CLUB04 #UCL pic.twitter.com/zfvpxDzhMR