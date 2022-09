Хеттрик на Левандовски за дебюта му с Барселона в Шампионската лига

Барселона спечели с 5:1 домакинството си на Виктория Пилзен в Шампионската лига, благодарение най-вече на невероятния Роберт Левандовски.

Полската голова машина вкара три попадения във вратата на Индрих Станек, като така увеличи головата си сметка в турнира на 89.

Освен него за „каталунците“ се разписаха още Франк Кеси и Феран Торес, а с почетен гол за чехите се отчете Ян Сикора.

